Reisibuum: eestlased põgenevad päikese alla

Eesti piiridest välja reisijaid on sel suvel rohkem kui eelmisel. Reisikorraldusfirmade pakkumised on puhkajate seas nii populaarsed, et mitmes ettevõttes on juulikuu tuusikud täielikult välja müüdud. «Esimesed vabad kohad reisidele on alles augustikuus,» sõnas TEZ Toursi turundus- ja müügijuht Svetlana Vertjanova.