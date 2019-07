Õllemull lõhkes? Tuntud õllefirma rahastamisraskused

«Rahakaasamine läheb visalt, kuigi Fundwise'i inimeste info kohaselt on kõik plaanipärane, arvestades puhkuste kõrghooaega ning kampaania lõpu kaugust,» ütles Õllenaudi juhatuse liige Urmas Roots. Samal ajal kaasas joogitootja Nudist paari päevaga üle 100 000 euro, LaMuule andsid investorid ligi kaks miljonit nii kiiresti, et firma pidi investeerimisvooru enne tähtaega sulgema.

Üks erinevus La Muu, Nudisti ja Õllenaudi vahel on viimase aasta majandustulemused, sest Õllenaut, kes oli Eesti turul käsitööõllede pioneer, on viimased paar aastat kahjumisse jäänud ja ka käive näitab langustrendi.

See on viimase nädala jooksul juba teine uudis õlletootja raskustest. Postimees kirjutas, et Pärnu maakohtu Kärdla kohtumaja kuulutas neljapäeval välja Hiiumaa Pruulikoja pankroti.