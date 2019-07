Baltika lahjendab praegused osalused pea olematuks

Baltika suurim ettevõttega mitte seotud aktsionär on Saaremaal plastjahte ja -kaatreid tootva ettevõtte Luksusjaht rootslasest omanik Svel Lennart Alpstål, kellele kuulub ettevõtte kaudu 88 256 Baltika aktsiat ehk 2,16 protsenti moerõivaste firmast. Kui nüüd investor ei kasuta aktsiate eelismärkimise võimalust ja uute aktsiate märkimisel ei osale, kahaneb tema osalus 0,16 protsendile ehk 13,5 korda.

Baltika alustas aktsiate avalikku müüki teisipäeval. Tegelikult pidi märkimine algama esmaspäeval, aga ettevõte ei saanud varem lubatud tärminiga hakkama ning aktsiate märkimine algas lubatust päev hiljem.

Baltika on pannud müüki 50 miljonit aktsiat hinnaga 0,1 eurot väärtpaberi kohta, mis on selle turuhinnast enam kui kolm korda vähem. Praegu on Baltikal veidi üle nelja miljoni aktsia, mis kasvatabki emissiooni õnnestumise korral aktsiate arvu 13,5 korda, 54 miljonini. Samavõrra lahjeneb nende olemasolevate aktsionäride osalus, kes uusi aktsiaid ei märgi.

Aga ka uute aktsiate märkimise korral ei ole olemasolevate aktsionäride osaluse määr kindlustatud. Juhul kui toimub ülemärkimine, saavad väärtpaberite jaotamisel eelisõiguse need aktsionärid, kes olid aktsionäride nimekirjas 1. juulil. Need, kes sel ajal nimekirjas ei olnud, võivad saada aktsiate ülemärkimise korral vähem aktsiaid.

Baltika loodab saada emissiooniga viis miljonit eurot. Ettevõtte suurim aktsionär, kelleks on Soome investeerimisfond KJK Fund Sicav-SIF, on allkirjastanud Baltikaga kavatsuste protokolli, mille järgi lubab kasutada märkimise eelisõigust täies ulatuses ja vajaduse korral kogu emissiooni piires. KJK fondile kuulub 38,9 protsenti Baltika aktsiatest, mis tähendab, et kui teisi huvilisi pole, võib ta omandada üle 90 protsendi aktsiatest ning seejärel Baltika börsilt minema viia.

Ilmselt adub enamik väikeaktsionäre, et Baltika on pankroti veerel ning aktsiaemissioon on ettevõttele viimane õlekõrs.

Kui KJK saab emissiooni käigus vaid eelismärkimise jagu aktsiaid, on tal pärast emissiooni 21 miljonit aktsiat, millest 19,45 miljonit saab uusemissioonist. Juhul kui fond märgib kogu emissiooni täis üksinda, omandaks ta pärast emissiooni 51,59 miljonit aktsiat ehk 95,4 protsenti aktsiatest.

Pankroti veerel

Kahjuks pole teada, mida plaanib teha Baltika suuruselt teine aktsionär E. Miroglio Finance S.A., kellele kuulub 26,23 protsenti aktsiatest. Arvata võib, et E. Miroglio siiski märgib, sest vastasel juhul jääks neile pärast emissiooni alla kahe protsendi. Juhul kui nad märgivad samuti oma praeguse osalusega samas mahus ehk 13,1 miljonit aktsiat, jääb Mirogliole 26,2 protsenti aktsiatest.

Baltikal on umbes 1800 aktsionäri ning võib arvata, et enamik neist väärtpabereid ei märgi.

Viimase kümne aastaga on Baltika korraldanud terve hulga aktsiaemissioone, mis on suunatud kas otseselt või kaudselt vaid suuraktsionäridele, mistõttu on aktsionärid harjunud, et nad jäetakse emissioonist kõrvale ning nende osalus pidevalt lahjeneb.

