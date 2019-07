Raskeid tööõmnnetusi on tänavu 8. juuli seisuga registreeritud 578, mida on kaheksa võrra rohkem, kui mullu samal ajal. Kergete tööõnnetuste arv on langenud 25 protsenti. Kokku on tänavu esimesel poolaastal toimunud 2122 tööõnnetus, mida on 19,3% vähem, kui mullu samal perioodil.