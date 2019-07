Sahinad: prantslaste hiiglaslik toidupoodide kett plaanib Eestis kanda kinnitada

Üheks potentsiaalseks kandidaadiks pakutakse jaekettide turul Maximat, kelle kohta käivad jutud, et Baltimaade poeketti ehitatakse selleks, et see mõnele suuremale Lääne tegijale maha müüja. Maxima Grupė UAB kommunikatsioonijuht Monika Stonkutė eitas aga müügiplaane.

Ka konkurentsiameti järelevalveosakonna juhataja asetäitja Katrin Tasa ütles «Vikerhommikus», et uute turule tulijate kohta pole praegu veel midagi öelda, aga on kuulda sahinaid, et tulekut kaalub prantslaste poekett Auchan.