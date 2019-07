Kindlustus: õnnetusi bussides toimub pea iga päev

Salva Kindlustuse sõidukikindlustuse osakonna juhataja Tõnis Tohver märkis, et eilne õnnetus on väga kahetsusväärne, ning lisas, et kuigi asjaolusid veel ei tea, siis ilmselt oleks saanud nii mõnegi vigastuse ära hoida, kui turvavööd oleksid olnud kinnitatud rohkematel reisijatel – senini pole see paraku veel inimestele harjumuseks saanud.