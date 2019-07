Ministeerium: piirangud laenureklaamile jäävad

Praegu kehtiva seaduse kohaselt on info, mis puudutab laenu, liisingu ja järelmaksu võimaluste reklaamimist, tarbijatele piiratud. Praegu ei tohi toodet ja järelmaksutingimusi koos reklaamida. «Täna ei näe inimene autoreklaamis liisingu võimalusi ja sellega kaasnevaid kohustusi, mistõttu puudub tarbijal piisav teave, et teha kaalutletud otsus,» ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsler Kristi Talving.

Muudatuse kohaselt on võimalik laenupakkujatel esitleda toote juures ka võimaliku järelmaksu tingimusi, nagu intress, tagasimakse kestvus, igakuise makse suurus ja toote lõplik hind tarbijale. «Laenuteenuse tingimustest konkreetsemalt rääkimine kasvatab konkurentsi laenuturul. Ühtlasi aitab suurem valik ja läbipaistvus järelmaksu või laenu võtjal leida endale sobivaim lahendus,» märkis Talving.

Kolm aastat tagasi võeti vastu vastutustundliku laenamise põhimõtted. Asekantsleri sõnul nendes põhimõtetes järeleandmisi ei tehta. «Reklaam ei tohi ka edaspidi jätta muljet, et laenu võtmine on riskivaba ja lihtne võimalus finantsprobleemide lahendamiseks. Eesmärk on, et tarbija ei võtaks laenu kergekäeliselt, emotsiooni ajel ning laenutingimustesse süvenemata,» rõhutas Talving.

Teenuse pakkuja peab enne laenu andmist veenduma, et laenu, liisingu või järelmaksu soovija on võimeline seda ilma probleemideta tagasi maksma. Kui laenu taotleja ei ole selleks võimeline, ei tohi talle ka tulevikus laenu anda. Laenuandjad peavad omama tegevuseks luba ning nende üle teostab järelevalvet finantsinspektsioon. Finantsinspektsioonil on õigus tunnistada kehtetuks reklaaminõudeid rikkunud laenuandja tegevusluba.

«Turg on viimase viie aastaga stabiliseerunud. Tähtajaks tasumata laenude jääk on alla viie protsendi laenuportfellide summast ja meil on ligi kümme korda vähem laenu pakkuvaid ettevõtteid kui aastal 2014. Seega on õige aeg võimaldada tarbijale teadlikuma valiku tegemist,» ütles Talving.

Reklaamiseaduse muudatuse eelnõu on praegu kooskõlastusel justiitsministeeriumis. Eelnevalt on selle kooskõlastanud sotsiaalministeerium ja rahandusministeerium. Eelnõu on plaanis esitada riigikokku käesoleva aasta lõpuks.