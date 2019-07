Lennujaama juht: New Yorgi otselennuks oleks vaja 100 000 Eesti lendajat

Olete pigem pangandusinimene, kuidas sattusite lennundusse?

Mu esimene mõte oli, et tahan pangandusest ära tulla. Olin pangas töötanud juba üle 20 aasta ja tundsin, et mõneks ajaks sellest aitab. Mõte küpses eelmise aasta jõulude paiku ja viimane päev pangas oli märtsi lõpus. Siis olin vaba mees vabal maal. Tahtsin, et uus valdkond oleks põnev ja ma saaksin seal hakkama. Variante oli mitu, aga Tallinna lennujaama pakkumine arenes kõige kiiremini.

Alustasite tööd juuni alguses, millised on esimesed muljed? Kas töö on täiesti erinev pangandusest või on ka sarnasusi?

Töö lennujaamas on väga põnev. Ma arvan, et selliseid ettevõtteid, kus nii palju on korraga teoksil, on väga vähe. Meil on lennuliiklus, millega inimesed puutuvad kõige rohkem kokku, aga ka näiteks kinnisvara pool. Praegune terminal on väikseks jäänud ja lähima viie aasta jooksul plaanime selle kasvatada kaks korda suuremaks. Lisaks on regionaalsed lennujaamad, kus toimuvad ka arengud. Peale selle räägime airport city’st, mis tähendab ärilinnaku loomist lennujaama ümber. Samuti planeerime praegu digitaalset sammu, millega vahetame välja kõik oma põhisüsteemid. Ehk ühekorraga on teoksil nii palju asju, mis kõik on põnevad ja viivad lennujaama edasi.