Heiti Kender: anonüümsust ja privaatsust pole olemas

Ning kõik teenusepakkujad kinnitavad, et statistilisi andmeid töödeldakse nii, et nad oleks anonüümsed. Ja teie privaatsust kaitstakse viimase veretilgani. Kuid andmelekked, millest uudised on igapäevased, näitavad, et andmeid küll töödeldakse kuid anonüümsust mõistetakse nii, et küll pole seal teie nime ehk kirjas, aga on unikaalne identifikaator.

Sama tark anonüümsus on see kui politsei ei küsi teie nime vaid teie isikukoodi. Nime ei tea, järelikult anonüümne!? Ning andmelekked näitavad ka, et pole privaatsust. Iga, ja ma ei väsi toonitamast «iga» iga tähte, salvestatakse. Tänapäeval ei maksa andmekandja enam midagi ja mine tea, ehk läheb kunagi tulevikus vaja. Kui privaatsus tähendab, et inimene ei jälgi teie tegemisi siis jah, inimene ei jälgi aktiivselt. Arvuti jälgib. Inimene jälgib siis kui lõunalt tagasi tuleb ja aega on. Või kui te pakute huvi. Ja kui te juba pakute huvi, siis ei ole paraku enam mingisugust anonüümsust ega privaatsust.

Ehk siis ühelt poolt - kõik kes püüavad taguda trummi, et hoidkem privaatsust ja anonüümsust, on hiljaks jäänud. Pole midagi, mida hoida. Teisalt, enamikele ka ei tundu elu väga hull olema, «keegi ju ei nuhi» või «mul pole midagi varjata, las nuhivad». Esimene väide on lihtsalt eituses elamine ja teine väide on sisutühi. Kõik kes nii väidavad, neilt võite küsida kas neil magamistoal on kardinad või las nad logivad panka ning annavad oma viimase kahe kuu väljavõtte teile. Kohe selgub, et ikka on küll kardinad ja ei anna. Aga miks ei anna kui «pole midagi varjata»?

Privaatsus pole see, et pole midagi varjata. Privaatsus on see, et pole kellegi asi. Isegi kui kedagi väga huvitab, siis peaksid lihtsalt puuduma võimalused ja isegi kui on võimalused vaadata pealt, siis peaksid puuduma andmed, mida püütakse vaadata. See on muidugi väga osavalt riikide poolt keelatud - andmeid peab säilitama nii ja nii kaua. Ja tõesti, on vahel mugav vaadata oma pangakonto väljavõtet, et mis kaks aastat tagasi siis ikka üle kanti, aga sellega paratamatult kaasneb ka võimalus teistel vaadata.

Ning kui nüüd olukord tundub lootusetuna, siis lisaks siia veel viimase paragrahvi. Nimelt on suurematel sotsiaalmeedia firmadel eraldi suhtluskanalid eriosakondadele nagu kolmetähelised agentuurid ja muud sellised. Kujutage ette sellist andmeamazoni - logite sisse ja saate shopata mis iganes info teid huvitab. Näiteks kõik eesti elanikud kelle vanus on 31-31, elavad sel ja sel aadressil ning kelle sünnipäev on see ja see päev ning kogu viimase aasta privaatvestlused.

Kas ma olen maininud, et sotsiaalmeedia andmebaasidest ei kustutata kunagi midagi? Ei? Noh, nüüd olen. Kui kodanik vajutab «kustuta», siis läheb baasis lihtsalt märge juurde «kodaniku poolt kustutatud.» Siis ei näidata seda kodanikule ning ta tunneb end anonüümselt ja privaatselt. Kahjuks see märge läheb ka lõppraportisse andmeamazonist ostes. Siis on ühtlasi näha, mida kodanik varjata püüdis.

Muidugi võiks artikli ilmestamiseks küsida nüüd jõustruktuuridelt kommentaari, aga kõneisikud paraku ei tea ning need kes teavad, ei räägi vaid lihtsalt eitavad sellise netipoe olemasolu ning viitavad kodanikuühiskonnale ja legaalsusele ja õigusele privaatsusele. De jure muidugi on. Aga de facto pole enam midagi alles.