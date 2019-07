Õllebuumi lõpp? Hiiumaa Pruulikoda läks pankrotti

Kohus tuvastas, et Hiiumaa Puulikoda OÜ on püsivalt maksejõuetu ja seetõttu kuulutas välja selle pankroti. Edasise pankrotimenetluse käigus peaks selguma maksejõuetuse tekkimise põhjus.

Pruulikoja üks omanik Tarvi Pink rääkis toona, et nad tegid täpselt sellised õlled, nagu sõpruskonnale endale meeldib nautida. «Meile sobib just elus, pastoriseerimata ja filtreerimata lager-õlu, mida on hea kerge näiteks saunas rüübata. Nendes õlledes on oma saare kiiks selgelt sees,» ütles Pink.