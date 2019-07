Reet Roosi fond näitas rasvast miinust

Eelmisel aastal teenis 4TimesCapital 350 700 eurot kahjumit, kokku on ettevõte mitme aasta peale kahjumit kogunud 1,3 miljonit eurot.

Ettevõttele kuulub KRR Funds, millel oli kinnine euro- ja dollarifond, mis investeeris klientide vara peamiselt USA turuinstrumentidesse. Eelmise aasta juulis lõpetati dollarifondi tegevus, eurofond on aga jätkuvalt alles.

Ettevõte on üks esimesi riskifonde Eestis, mis tegutseb finantsinspektsiooni loa alusel ning fond on kinnine, mis tähendab, et tavainimene neisse investeerida ei saa.