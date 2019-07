Netflixil oli must kvartal

Eile pärast ametliku börsipäeva lõppu avaldatud teise kvartali majandustulemustest selgus, et maksvate klientide arv USAs kahanes eelmises kvartalis 130 000 võrra 60,1 miljoni tellijani. Tegemist on esimese koduturu klientide arvu kahanemisega alates 2011. aastast. Globaalselt kasvas klientide arv 2,7 miljoni võrra võrrelduna prognoositud viie miljoni ja eelmise aasta teise kvartali 5,5 miljoni kliendiga.

Klientide arvu kasvu aegkustumine tuleb ajal, mil konkurendid Walt Disney Co, Apple, IT&T, Warner Media ja NBCUniversal valmistuvad lähikuudel turule tulla. Wall Street Journali analüütikud räägivad, et tulemas on «striimingusõda». Selle tõttu on konkurendid hakanud juba Netfixist ära võtma kõige vaadatavamaid seriaale, näiteks «Kontor» ja «Sõbrad».