Ametnik: G7 lubas krüptovaluutade osas kiiresti tegutseda

Krüptovaluutad, eriti Facebooki kavandatav libra, on üks kolmapäeval Pariisi lähedal Chantilly's alanud G7 rahandusministrite kahepäevase kohtumise peateemasid.

«Libra küsimuses oli meil väga konstruktiivne ja üksikasjalik arutelu, millest koorus välja väga suur ja jagatud konsensus selles, et vaja on tegutseda,» lausus anonüümsust palunud ametnik.

«Kõik osapooled väljendasid muret praeguse olukorra üle ja märkisid vajadust tegutseda,» lisas ta.

Prantsuse ja Saksa rahandusministrid väljendasid varem tõsiseid reservatsioone Facebooki plaani suhtes seoses selle võimaliku mõjuga ülemaailmsele rahandusstabiilsusele.

«Siia kogunenud G7 rahandusministrid ja keskpankurid on tõsiselt mures,» ütles Saksa rahandusminister Olaf Scholz. «Nad tahavad olla kindlad kõigist olemasolevatest regulatsioonidest kinnipidamises ja selles, kas neid tuleks tulevikus muuta, et me saaksime tagada rahvusvahelise rahandussüsteemi stabiilsuse.»

Scholz peab enda sõnul silmas «valuutastabiilsust, julgeolekut, andmekaitset ja demokraatlikku kontrolli».

Prantsuse rahandusminister Bruno Le Maire, kes on libraga seotud ohtude eest korduvalt hoiatanud, ütles, et «tingimusi Libra kasutuselevõtuks praegu veel ei ole».

Ta avaldas lootust, et G7 kaaluks raamistiku või regulatsiooni vajalikkust ja seda, missugustel tingimustel võiks selline instrument olla rakendatav.

«Punane joon on meie jaoks see, et libra ei tohi ega saa muutuda suveräänseks valuutaks,» ütles Le Maire kohtumise eel.

«Me ei luba olukorda, kus rahvusvahelised firmad kujunevad erariikideks. See tähendab, firmad, kellel oleks riigivõim, kuid mitte suveräänsete riikidega seotud kohustused, märkimisväärselt kontroll kodanike poolt,» lisas ta.

Le Maire ütles, et kui libra üle kontrolli ei võeta suurendab see rahapesu, terrorismi rahastamise ja päris raha destabiliseerimise ohtu.

«Libra on seotud hulga vääringutega, nende seas dollar ja euro. Mis siis kui libra otsustab end tasakaalustada euro kasuks, dollari kasuks?» küsis Le Maire. «Sellel oleks otsene mõju vääringu stabiilsusele.»

USA rahandusminister Steven Mnuchin hoiatas esmaspäeval, et Facebook peab oma digivääringuga vastama väga kõrgetele standarditele.

«See on tõepoolest riigi julgeoleku küsimus,» ütles murelik Mnuchin Valges Majas ajakirjanikele. Tema sõnul on virtuaalvaluutasid varem seostatud rahapesu ja ebaseaduslike tegevustega.

«Olgu nad pangad või mittepangad, hakkavad nad tegutsema samas regulatiivses keskkonnas,» lausus USA rahandusminister.

Sotsiaalmeediahiid Facebook esitles juunis ametlikult oma krüptovaluutat Libra. Facebook kirjeldas seda kui «uut globaalset valuutat» ja teatas, et see tuleb välja järgmisel aastal. Projektil on ettevõtte teatel umbes 25 partnerit, nende seas mittetulundusühingud ja finantsteenuste ja veebikaubanduse firmad.

Krüptovaluuta oleks reguleeritud ja toetatud reaalsete varadega.