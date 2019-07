Kahtlustatakse, et kui anda kiirlaenupakkujatele luba reklaami sisusse rohkem panustada, siis see tekitab probleeme pigem juurde kui lahendab neid.

«Sisuliselt jääb arusaamatuks, millist ühiskondlikku probleemi valitsus selle sammuga lahendab,» ütles reformierakondlane Liina Kersna. Ta kinnitas, et suhtub kiirlaenu puudutavate reklaamipiirangute vähendamisse äärmise ettevaatlikkusega. «See on lühikest aega ametis olnud valitsuselt juba teine ettepanek, mis annaks hoogu kiirlaenu jagavatele ettevõtjatele, kelle seas on ka ühe koalitsioonipartneri toetaja,» sõnas Kersna.