Soomes on suve algusest juba neljas linnas 5G-mobiilside tavaelanikelegi kättesaadav, loodud on vastavad paketid ning poodidest saab osta ülikiiret andmesidet võimaldavaid telefone. 5G-võrk on praeguseks tööle pandud Turus, Helsingis ja Tamperes. Teenust hakkas põhjanaabrite juures pakkuma Elisa, kes Eestiski tegutseb. Elisa Eesti juht Sami Seppänen ütles, et Eestil pole vajalikke sagedusi ja see takistab meid innovatsiooniga kaasa minemast.