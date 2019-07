Tööandjad: välistööjõuga skeemitamine pole Eesti tööturu suurim probleem

Esitatud eelnõu vajab Aasa sõnul veel põhjalikumalt mõjude hinnangut, et öelda, kas ja mida ausad Eesti ettevõtjad sellest üldse võidavad.

«Esmapilgul jääb tõesti mulje, et pigem tööandjate halduskoormus ja vastutus hoopis suureneb, kuigi välisspetsialistide siia toomine on niigi juba bürokraatlik ja aeganõudev,» märkis Aas.

Tööandjate Keskliidu tegevjuhi sõnul pikenevad samal ajal riigipoolsed menetluse tähtajad ja suurenevad õigused. «Pigem ootaks, et valitsus pakub lahendusi, kuidas tööjõukriisi leevendada ja mõttetut bürokraatiat nii riigi, tööandjate kui töötajate jaoks vähendada,» lisas ta.

«Eestis on väga tugev töökate puudus, mis pärsib meie majanduse arengut. Ka pikas perspektiivis nõuab Eesti demograafiline olukord täiendavate töökäte lisandumist. Samasugune vajadus spetsialistide ja talentide järele on kogu Euroopas. Seega peab Eesti käituma targalt, et püsida rahvusvahelises konkurentsis ja olla naabritest atraktiivsem töötamise sihtkoht. Ebamõistlikud regulatsioonid ja piirangud ning ebatolerantne suhtumine teiste riikide töötajatesse pärsib meie ettevõtluse arengut ja vähendab riigi maksutulusid,» rääkis Aas.