Eesti firma plaanib Leetu 180 miljoni eurost bioetanooli tehast

Energiat hakkab firma tootma põhust. «Viimase kahe aasta jooksul oleme hinnanud mitut riiki ja uurinud nendes põhu kättesaadavust ning jõudnud järeldusele, et see on siin väga hea. Aastaga peaksime tootma ligikaudu 50 000 tonni bioetanooli, milleks on vaja umbes 300 000 tonni põhku,» ütles Baltic Bioethanoli juhataja Carl Hornhofer mullu.