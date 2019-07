Revali merekool koolitab AIDA kruiisilaevade meeskonnaliikmeid

Revali merekool alustas tänavu koostööd Carnival Corporationi kuuluva kruiisifirmaga Aida Cruises. Kuni turistid Tallinna vaatamisväärsustega tutvuvad, tõmbavad laevas turvalisuse ja tuletõrje eest vastutavad meeskonnaliikmed selga tulekindlad kombinesoonid ning harjutavad tuld ning suitsu täis simulaatoris kambüüsipõlengu kustutamist. Revali merekool on üks kolmest koolituskeskusest Euroopas, kus kruiisilaevade meeskonnaliikmed saavad sooritada rahvusvahelistel ristlusreisidel nõutava tasemega tuletõrjeõppusi.

Tuleohutuskoolitust AIDA Cruises laevadele osutab Revali merekool koostöös Norra koolituskeskusega Nosefo, kes on kogu Carnival Cruises grupi tuleohutuskoolitaja. Norrakate kaudu AIDA Revali merekoolini jõudiski.

„Oleme Nosefoga teinud koostööd avamereenergeetika valdkonnas. Nemad meid soovitasidki, kui Carnival palus leida Balti mere sadamates koostööpartner, kes suudab pakkuda AIDA meeskondadele tasemel koolitusteenust,» selgitas Revali Merekooli juhatuse liige Tanel Hinno. Nosefo koolituskeskused on veel Bergenis Norras ning Hispaanias Barcelonas. Tallinnas on tuleohutuskoolituse seni läbinud neli AIDA gruppi, kokku on Revalis sel hooajal kavas koolitada 8 kruiisilaeva tuletõrjemeeskonda ehk kokku ligi 80 inimest.

Spetsiaalriided, hingamisaparaadid, kustutusvahendid ja muu varustus on Revali poolt, laevameeskonna liikmed toovad kaasa vaid oma soojuskaamerad ja sidevahendid. Revali merekooli instruktor Andrei Koskelainen ütles, et kruiisilaevade meeskonnale tehtav tuleohutuskoolitus koosneb kahest osast.

«Esmalt harjutame põlengu kustutamist erivaheditega läbi seina ilma põlevasse ruumi sisenemata. Õppuse teises osas aga peavad päästjad minema tuld ja suitsu täis kambüüsi, tooma sealt välja kannatanu ning kustutama tulekahju,» kirjeldas Koskelainen. Kõrvalruumist kustutamiseks kinnitatakse tuletõrjevooliku joatoru otsa spetsiaalne naelakujuline otsik. Selle abil lüüakse joatoru läbi seina ning kahjutuli kustutatakse teiselt poolt seina. Kui aga tulekoldes on kannatanuid, peavad päästjad tungima põlevasse ruumi ning tulega otseselt rinda pistma. Revali spetsiaalses simulaatoris on mitu gaasipõletit, suitsugeneraator ning seade plahvatuse lööklaine imiteerimiseks.

Koolituse viivad läbi Revali instruktorid, kuid õppustel osaleb ka laeva turvaülem, kes suitsu ja tuld täis simulaatorisse sukelduvaid tuletõrjujaid raadio teel juhendab. Päästjad peavad esmalt tuvastama, kuidas põlevasse ruumi kõige ohutumalt siseneda ja ruumi jahutada. Seejärel tuleb leida kannatanu, ta välja transportida ja minna tagasi tuld kustutama. Et õppusel võimalikult palju kahjutule kustutamise situatsioone läbi mängida, on tuletõrjujate õhuvaru piiratud, kuid simulaatorijuht üllatab päästjaid uute tulekollete süütamisega juba kustutatud ruumides.

Sel nädalal Tallinna külastanud kruiisilaeva AIDA Prima turvaülem Dmitrij Rall ütles, et on Revali koolitustega väga rahul.

«Live Fire Training on koolitus, mida ei ole laeva pardal võimalik teha, kuid on väga tähtis, et meeskonnal oleks päris tule kustutamise kogemus,» ütles Rall. Hinno lisas, et Revali koolitusega jäid rahule ka Carnival Cruises esindajad, kui nad eelmise grupi koolituse läbi viimist kontrollimas käisid.