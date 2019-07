Londoni parimaks valitud eestlane tahab vallutada maailma

Ma arvan, et hingelt jään ma alati Eesti ettevõtjaks. Olen eestlane ja Eestis sündinud, Eesti passi omanik ja enamus meie tiimist asub Eestis, kus me ka makse maksame. Nii et ma arvan, et oleme vägagi Eesti ettevõte, kuigi pealtnäha ei pruugi see nii tunduda, sest Monese on rahvusvahelise haardega. Me planeerimegi olla globaalne ettevõte, aga algus oli meil ikkagi Eestis. Kõige suurem osa tiimist jääb tegelikult alatiseks Eestisse.