Amet: mürgimaasikate skandaali sattunud kasvataja andis segaseid ütlusi

Maaleht tegi juunis eksperimendi, mille käigus selgus, et Tallinna keskturult ostetud Sepakõrtsi talu maasikatest leiti laboris Eestis maasikatel kasutamiseks keelatud taimekaitsevahendite jääke dimetaati ja ometaati, mõlemat üle piirnormi.

Asja hakkasid uurima veterinaar- ja toiduamet ning põllumajandusamet. Viimasele esitas talu esindaja vastuolulisi väiteid. Kõigepealt rääkis talupidaja ametile, et kasvatab maasikaid üksnes hobi korras oma tarbeks ning müügiga ei tegele, ja sellest tulenevalt ei kehti talle taimekaitse seadused. «Järgnes talu esindaja poolt meedias avaldatud teave, et maasikate müügiga siiski tegeletakse, aga müüakse ainult oma talu maasikaid. Ametniku küsimusele, miks ta algselt kinnitas, et maasikate müügiga ei tegele, vastas isik, et ei mäleta,» kirjeldas amet pressiteates.

PMA võttis Sepakõrtsi talu maasikate kasvukohalt kontrollproovi, milles taimekaitsevahendite jääke ei tuvastatud. Samal ajal veterinaar- ja toiduameti (VTA) poolt Tallinna keskturult võetud maasika proovi tulemused näitasid taimekaitsevahendite jääke, mis jäid alla lubatud piirnormi. VTA lõpetas menetluse, lubades selle uute asjaolude ilmnemisel vajadusel taasavada.

Kasvukohalt proovide võtmist on PMA kasutanud järelevalve käigus ka varasemalt, kuna vastuolud müüdavast kaubast võetud analüüside tulemustega võivad sellistel juhtudel viidata marjade erinevale kasvukohale. Kuna lisaks oli tegemist Eestis maasikale mittelubatud taimekaitsevahendi jääkidega, jätkas PMA menetlust.

Kasvataja ostis maasikaid ka teistelt

Ka maasika kasvupinna suuruse kohta andis talupidaja erinevaid ütlusi. PMA kontroll tootmiskohas tuvastas, et maasikaid kasvatati 2,5 hektaril tugevalt umbrohtunud põllul. «Põllu seisukorda ja isiku enda poolt põlluraamatus märgitud saaki arvestades võis sellest turuosaliste hinnangul jätkuda Sepakõrtsi talu müügikohtadel turustamiseks vähem kui nädalaks, tegelikult toimus müük vähemalt kolm nädalat. Ehkki Sepakõrtsi talu oli PMAle kinnitanud, et müüb ainult oma kasvatatud maasikaid, on käesolevaga tuvastatud, et ta on ostnud maasikaid ka teistelt,» põhjendas amet.

Kuna Sepakõrtsi talu on eiranud ka mitmeid muid seadusi, sealhulgas ei ole tal esitada ostu-müügi arveid ja teisi nõutud dokumente, ei ole oma põllult saadud ja müüdud koguse vahe moodustava maasika täpne kogus ja päritolu veel tuvastatud. Veel enam, talunik väitis meedias, et Sepakõrtsi talu nime all müüdavad muud tooted nagu tomat või kurk on ka tema enda kasvatatud. Kuid PMA-le väitis talunik, et ise ta neid ei kasvata ja seda kinnitas ka ameti kontroll.