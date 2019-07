Norrakate maksmata arve lõi Eesti ehitusfirma uppi

Ettevõtte müügidirektor Jevgeni Rõbakov selgitas Äripäevale , et põhjuseks on vaidlus Norra suurfirma Skanskaga, kes tema sõnul keeldub maksmast miljoni euroni küündivat arvet.

«Meie omalt poolt näeme, et läksime lepingusse hea usuga, tulime neile vastu, nagu oleme harjunud Rootsi partneritega tööd tegema. Eeldasime, et tuleb pikaajaline koostöö, kui Skanska arvab, et neelame alla 1,6 miljonit eurot ja suure rõõmuga lähme eluga edasi, siis nad eksivad,» ütles Rõbakov, viidates asjaolule, et lisaks maksmata arvele said nad projektiga ka suure kahjumi.