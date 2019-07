Koondamiskirves langes veel 500 töökoha peale

Teine sulgeja on Eesti suurim ja tuntuim mööblikauplus Mööblimaja AS, mis lõpetab tegevuse, sest senine ärimudel on oma aja ära elanud. Mööblimaja juhataja Ando Rehemaa ütles Postimehele suve alguses, et pimesi traditsioonide hoidmine suurt leiba lauale ei too ning suurepärase asukohaga kinnisvara omanikud on otsustanud ruumid välja rentida, sest see on oluliselt tulusam, kui ise jaemüügiga tegelemine.