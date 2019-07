Rootsi meedia: Swedbank võis olla seotud Süüria keemiarelvade programmiga

2018. aastal alanud sisejuurdluse käigus avastati, et Swedbank Leedust liikus kahtlaseid ülekandeid FBME panka. Tegemist on rahvusvahelise kriitika alla sattunud pangaga, mille peakontor asub Tansaanias ning mida on seotud illegaalse relvaäri, rahapesu, inimkaubanduse ja terrorismi rahastusega. 2014. aastal otsustas USA finantskuritegude uurimise büroo peatada FBME ligipääs USA pangandussüsteemile. Otsus jõustus kolm aastat hiljem.