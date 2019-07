Kinnisvaraportaal: uus korter leiab omaniku viie kuuga

Kinnisvaraportaali juhatuse liige Kalev Roosiväli märkis, et praegust kinnisvaraturgu iseloomustab väga suur uusarenduste pakkumiste arv ja suhteliselt kõrge hind, aga kuna Eesti inimeste ostujõud on samuti kasvanud, siis püsib nõudlus uute korterite järele kõrgel tasemel.

«Keskmise kinnisvaratehingu ruutmeetri hinna tõus on seotud sellega, et võrreldes varasemate aastatega tehakse rohkem tehinguid uute korteritega. Nõudlus uute korterite järele on suur ja kuna kodu ostetakse enamasti pikaajalise investeeringuna, siis pole ostu mõttekas edasi lükata ka siis, kui kinnisvara hind on praegusel kõrgel tasemel. Isegi kui hinnad peaksid langema, siis võib laenu saamine muutuda keerulisemaks,» ütles Roosiväli pressiteate vahendusel.