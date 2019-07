Levira ei vaidlusta ERR-i laulu- ja tantsupeo teleülekannete tootmist

«ERR on Levira hea koostööpartner mitmes valdkonnas ning peale õnnestunud laulu- ja tantsupidu ning vaatajateni jõudnud teleülekandeid ei pea me mõistlikuks hankevaidluse jätkamist. Oleme juba nii ERR-ile kui ka riigihangete järelevalvega tegelevate asutustele väljendanud oma rahulolematust seoses ülekannete korraldamisega ning loodame, et edaspidi tellib ERR ülekandeid vastavalt raamlepingu tingimustele,» ütles Levira juhatuse esimees Tiit Tammiste.