Eda-Ines Etti valus kogemus pani ta raha koguma

«Ma hakkasin seda tegema kaheksa aastat tagasi, kui olin kogenud suurt mõõna. Elasin New Yorgis, kõik oli kallis. Elasin täiel rinnal ja natuke aega enne Eestisse tagasi tulemist sain aru, et mu on raha täiesti otsas. Vaatasin, et mul on raha, millega lennujaama sõita ja siis alles jäänud pooleteiseks nädalaks jätkus nii, et võisin kulutada viis dollarit päevas. Sain kuidagi hakkama, aga see jättis minusse mingi trauma, sest sellest alates olen koguja,» rääkis Ines.