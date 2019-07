Maxima vahetab Eestis juhti: eestlase asemele tuleb leedukas

Ametist lahkuv Marko Põder kommenteeris omalt poolt, et Maxima Eesti on astunud kohaliku juhtkonna hea koostöö tulemusena olulisi samme, et saavutada Eesti turul seatud eesmärke. «Tahan südamest tänada kõiki oma kolleege nende pingutuste ja ennastsalgava töö eest klientide teenindamisel ning soovin edu Maxima positsiooni tugevdamisel väljakutsete rohkel Eesti jaekaubandusturul,» lisas Põder.