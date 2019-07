Soome külmutas alkoplaani: ootab Eesti ja Läti mõju

Soome õlletootjate Liidu tellitud uuring näitab, et Soomes on alkohol maksustatud karmimalt kui teistes Euroopa Liidu riikides. Taloussanomate juulikuise hinnavõrdluse kohaselt maksab Soome suuremates kauplusekettides liiter 4,7-protsendist õlut tublisti üle viie euro (K-ryhmä kauplustes 5,63) ja pärast aasta alguse maksutõusu läheb sellest alkoholimaksuks 1 euro ja 72 senti.

Soome Terviseinstituudi andmetel tõid soomlased eelmise aasta maist kuni selle aasta aprillini välismaalt kaasa ligi 60 miljonit liitrit alkohoolseid jooke. Eesti aktsiisitõus mõjus analüütikute sõnul nii, et senisest rohkem toodi kangemaid jooke.

Soomes on 11 aasta jooksul alkoholiaktsiis tõusnud seitsmel korral ja peaminister Antti Rinne on lubanud alkoholiaktsiisi tõstmist jätkata. Opositsioonis oleva Kokoomuse parlamendiliige Mia Laiho tuletas Soome ringhäälingu YLE saates «A-studio» meelde, et alkoholimaksust tuleb ligi 2,3 miljardit eurot aastas ja muudatustega tuleb olla ettevaatlik.