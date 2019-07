Väikeõlletootja: alkoholi asemel oleks valitsus võinud langetada kütuseaktsiisi

Majandusruum. 2019-07-03 Räägima Baltika uutest juhtidest ja karmistuvatest kliima- ja keskkonnanõuetest. Külas on väikeõlletootja Õllenaut juht Urmas Roots, kes räägib väiketootja võludest ja vaevadest.

Praegust väikeõlletootjate turgu vaadates tundub, et Põhjala ja Tanker on teistest eest läinud. Kas nõustute sellega?

Kindlasti. Põhjala on teinud väga head tööd ekspordi suunal ja pääsenud seega aktsiisiga seotud tõmbetuultest, mis Eestis möllavad. Seega on ta Eesti suurim väiketootja ja Eesti suuruselt neljas tootja oma 600 000 liitriga. Tanker on pildil olnud oma uue tehase tõttu ja võtnud suuna purgile, mis on igati mõistlik ja hea suund, kuigi tarbija arvab miskipärast, et purk on odav toode. Muidugi ma kuulen ka Lehest, kes omanikku vahetas ja Sorist - Soome poisid, kes tulid Eestisse, et pääseda Soome veel karmimast alkoholipoliitikast.

Väiketootjatele tehakse ju aktsiisisoodustust, mis muidugi seab tootmismahu osas piirid ette.

Jah, see piir ongi 600 000 liitrit aastas. Põhjala juba ületab selle ja peab maksma täisaktsiisi. Kas te teate, kui suur Euroopas soodustuse piir väiketootjale?

Eks ikka palju kõrgemad ja sageli astmelised.

Astmeid teevad erinevad maad ise. Euroopa Liit peab väiketootjaks pruulikoda, kes võib toota 20 miljonit liitrit aastas.

Siis oleks Eestis ju pea kõik väiketootjad, ka Saku ja A. Le Coq.

Jah, aga siin tekib küsimus, miks antakse soodustusi? Selleks, et väiketootjad saaksid areneda, sest nende kulubaas ja tooraine on kõrgem. Eestis on kulud ja soodustus proportsioonist väljas ja valitsus ei räägi sellest.

Kuidas praegust olukorda väikeõlletootjate turul kirjeldaksite? Kas buum on ära olnud?

Jah, väikeõlle uudsus on kadunud. Võib öelda, et mingil määral on toimunud paikaloksumine. Kui vaadata näiteks seda, et Lehe pruulikoja omanik vahetus ja see müüdi maha Mustlaspruulile. Mõned väiksed üritajad siiski on turule tulemas. Selge on see, et tarbija on vaatamas selliste õllede poole, mille puhul ta saab aru, et see on õlu. Neid hulluseid, mida sai teha 2014. aastal õllega teha, enam teha ei saa.

Kuidas Õllenaudil läinud on? Kuidas teie tulemused on?

Meil on läinud kehvasti. Meie müügitulu on langenud peamiselt konkurentsi tõttu. Me saime muidugi pihta ka seetõttu, et müüsime kontsentreeritult Eesti turul. Mõtlesime, et siin on marginaalid suuremad, kui siis, kui neid distribuutoritega jagada.