Maailma suurim teemandikaevandus suletakse

Rio vase- ja teemandikaevandamisüksuse juht Arnaud Soirat ütles Bloombergile, et kaevanduse sulgemine on planeeritud järgmise aasta lõppu, kui majanduslikult tasuvad varud on lõppenud.

Nagu öeldud, on Argyle maailma suurim teemandikaevandus toodangumahu järgi. Kaks kolmandikku toodangust moodustavad väikesed madalakvaliteedilised kivid. Kaevanduse toodangu keskmine hind on 15 kuni 25 dollarit karaat (üks karaat on 0,2 grammi – T.O.) võrrelduna kunagise teemandimonopoli De Beers toodanguga, mille keskmine hind oli eelmisel aastal 171 dollarit karaat.