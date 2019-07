Mercedeste tootja on suures hädas

Vaatamata sellele, et Daimler andis juba 23. juunil kasumihoiatuse, teatas ettevõte eile, et on saanud uut informatsiooni, mille tõttu tuleb teise kvartali maksueelne kasum isegi väiksem kui eelmisel kuul teatati ning märkimisväärselt väiksem kui turud ootavad.

Tegemist on värskeima signaaliga selle kohta, et Saksamaa hiigelsuur autotööstus on raskustes ajal, mil euroala suurima majanduse kasv aeglustub. Raske olukord on ka tuleprooviks Daimleri uuele tegevjuhile Ola Kalleniusele, kes vahetas selle aasta alguses välja pikaajalise bossi Dieter Zetsche.

Samal ajal kui autotööstus kogu maailmas seisab silmitsi kahaneva müügiga nii USAs kui ka Hiinas, on Daimleri tabanud mitu hoopi korraga, kirjutab Financial Times. Ettevõte on sattunud globaalse kaubandussõja keskmesse, sest tarnib autosid nii USAsse kui ka Hiinasse. Lisaks on langenud nõudlus diislimootoritega autode järele Euroopas ja Suurbritannias.

Daimler teatas eile, et sai teises kvartalis 1,6 miljardit eurot kahjumit võrrelduna 2,6 miljardi euro suuruse maksueelse kasumiga 2018. aasta samal perioodil.

Daimler teatas ka, et selle aasta kasum tuleb eelmise aasta omast tunduvalt väiksem. Varem lubas autotootja, et selle ja eelmise aasta kasumid on enam-vähem võrdsed.