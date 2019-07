GALERII: Ärigigandid pidasid suvepäevi

Lõppenus nädalal toimus USA Idaho osariigis asuvas Päikeseorus (Sun Valley) väikese investeerimispanga Allen & Co iga-aastane nädal aega kestev eksklusiivne meediakonverents. Tegemist on erakordselt prominentse osavõtjaskonnaga sündmusega, mistõttu The New Yorkeri ajakirjanik Ken Auletta nimetas sündmust meediamogulite suvelaagriks.