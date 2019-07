Kes tahab saada triljonifirmaks?

Maailma muutja

Hiline ärkaja

Maailma tuntuim investor Warren Buffett on tunnistanud, et Amazoni aktsia mahamagamine on olnud suur viga. Ilmselt on olnud põhjuseks ettevõtte fundamentaalnäitajad, mille järgi on aktsia olnud kogu aeg väga kallis. Nüüdseks on viga parandatud ning mai alguses teatas vanameister, et tema juhitav Berkshire Hathaway on lõpuks aktsiaid soetanud.

Maailma esimene triljonifirma

Kui päris täpne olla, siis kõige esimene ettevõte, mille turuväärtus kerkis üle triljoni dollari taseme, on Hiina naftakompanii PetroChina ja see toimus juba kümme aastat tagasi.

PetroChina on riigile kuuluva Hiina Rahvusliku Naftakompanii (CNPC) börsil kaubeldav tütarettevõte. Pärast seitset aastat kauplemist Hongkongis ja New Yorgis noteeriti ettevõte ka Shanghai börsil. Shanghai börsil kauplemise esimesel päeval, 5. novembril 2007 hüppas aktsia hind võrreldes avaliku müügi (IPO) hinnaga peaaegu kolm korda ja ettevõtte väärtus kasvas esimese ettevõttena maailmas üle triljoni dollari.

Praeguseks on PetroChina Shanghais noteeritud aktsiad kaotanud 82 protsenti oma väärtusest. Bloombergi andmete kohaselt on haihtunud 800 miljardi dollari väärtuses ehk 65 Eesti riigi eelarve jagu aktsionäride vara.

Hongkongi börsil noteeritud H aktsiate järgi on PetroChina väärtus 169 miljardit dollarit, aga investeerimispanga Bernstein arvutuste kohaselt on ettevõttele kuuluvate nafta ja gaasi tõestatud varude väärtus 208,7 miljardit dollarit. Maailma 25 suurema energiakompanii seas pole mitte ühtegi teist ettevõtet, mille väärtus jääb varade väärtusele alla. Täpsemalt on ettevõtte väärtuse ja varade suhe 0,801.