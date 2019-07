RIA: Olerexi väitel on ühe korra allalaaditud andmed tänaseks hävitatud

«Olerexi kinnitusel laaditi andmed alla ühe korra ja ühe isiku poolt. Isik on teada. Samuti andis ettevõte teada, et tundlike isikuandmete leket nende andmebaasist ei ole toimunud ja ühe inimese poolt alla laaditud andmekogum on tänaseks hävitatud,» teatas amet.

Eile ütles RIA peadirektori asetäitja Uku Särekanno, et ametile teadaolevalt kasutasid kurjategijad ära Olerexi süsteemi turvanõrkust ning pääsenud ligi hinnanguliselt 100 000 tehingu infole, millega koos said kättesaadavaks klientide isikuandmed alates nimest kuni dokumendi andmeteni. Särekanno ütles, et tegemist on ulatusliku lekkega. «Meile teadaolevalt on andmeid ka 71 korral alla laetud, mis on üsna murettekitav,» lisas ta.