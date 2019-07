Eerik-Niiles Krossi kahjumis ettevõte pole mitu aastat aruannet esitanud

Viimati esitas ettevõte oma majandusaasta aruande 2016. aasta eest ning siis oli ettevõtte käive 440 500 eurot ja kahjum 251 531 eurot. Praegu on ettevõttel riigi ees 147 069-eurone maksuvõlg, mis on 138 221 euro ulatuses ajatatud. Ulatusliku maksuvõla ajalugu on ettevõttel aastate pikkune.