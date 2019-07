Automüüja: riik peaks toetama elektriautode ostmist

Majandusruum. 2019-07-10 Räägime maasikakasvatajate raskest elust, telekomifirma Levikom raskustest ja külas on Eesti automüüja City Motors juht Jaanus-Peeter Palm, kellega räägime, kas Eesti automüüjate turul on oodata koondumisi.

Eesti autoturu kuumim uudis on praegu Silberauto müük. Kuidas tehing autoäri jõujooni ümber mängib?

Minu arust on see positiivne, et sellised tehingud toimuvad. Praegu on õige aeg. Väino Kaldoja (Silberauto omanik) koos Leho Siimseni (endine Fakto Auto omanik) ja teistega on automüügiärile Eestis aluse pannud ja kõrged standardid loonud. Aga nüüd ongi aeg noorematel äri üle võtta.

Mida see kaasa toob?

Ma arvan, et automüügi kvaliteet ja standardid lähevad veelgi paremaks. Eesti automüüjate klienditeeninduse tase on väga kõrge ja kui tuleb uus Skandinaavia omanik (Silberauto üks ostja võib olla Soome firma Veho-toim), läheb see veelgi paremaks.

Kas liitumisi tuleb autoturul veel?

Väga pikalt ei toimunud turul midagi. Viimasel ajal on hakanud juhtuma. Ka meie ostsime eelmise aasta lõpus Nissani edasimüüja Fakto Auto. Aga Silberauto müük mõjutab jõujooni ikkagi kõige rohkem.

Aga ju on siis õige aeg müüa. Juba paar aastat on räägitud sellest, et äkki on kriis uksetaga, mistap on mõistlik äri maha müüa. Võib olla on see sagimine kriisiks valmistumine. Samas ma ei tahaks kriisijuttu üles kütta. Võrreldes kasvõi eelmise kriisi eelse ajaga ehk 2007. aastaga, on autoturg ikkagi rahulik (toona müüdi aastas 31 000 uut autot, 2018. aastal müüdi 25 500-toim).

Väino Kaldoja ütles, et automüügiäri muutub järgneva 10-15 aasta jooksul drastiliselt. Kas jagate seda arvamust? Kuidas turg muutub?

Esiteks, noorte inimeste ostukäitumine on väga palju muutunud. Vanemad inimesed, enne kui nad otsustasid, missugust marki ja mudelit osta, käisid läbi mitmest salongist, rääkisid kolm-neli korda müügiinimesega. Täna teevad alla 30-aastased inimesed otsuse internetis ja tulevad salongi juba kindla otsusega osta. Lisaks ei taha paljud noored üldse enam autot omada.

Kõige rohkem muudab autoturgu linnastumine. Linnas on vähem autot vaja. Me ei mahu autodega linna ära. Ja lisaks on ka õhku vaja, mida hingata.

Õhust rääkides, Euroopa Liidu reeglid näevad ette, et paari aasta pärast peavad sisepõlemismootoriga autode heitmenäidud kõvasti allapoole tulema. Kuidas see mõjutab autode hinda?

Autode lõpphind sõltub tehnoloogia väljatöötamise hinnast. Kui tahetakse emissiooni vähendada, on vaja uut tehnoloogiat. Süsinik- ja lämmastikühendite vähendamine on järjest kallim. Seega jah, kõik see kajastub lõpphinnas ehk kindlasti tõstab see autode hindu. Keskkonnanõuded on karmid ja standarditeni küündimine on keeruline.

Kas Eesti inimesed ostavad piisavalt elektriautosid?

Kahjuks ei osta. Eelmisel aastal müüdi Eestis kokku 84 uut elektriautot. Uusi autosid müüdi aga 25 500 tükki. Ehk ostetakse ilmselgelt liiga vähe, et jõuda Pariisi kliimakokkuleppes paika pandud eesmärkideni.

Aastaks 2022 on eesmärk, et uutest müüdavatest autodest oleks 15 protsenti elektri- või pistikhübriidauto. Eesti näitel tähendaks see 3800 elektriauto müümist. Täna oleme sellest väga kaugel.