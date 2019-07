Nordica reisijate arv langes aastaga kolmandiku võrra

Tallinna liinivõrgu ümberkorraldustega seoses vähendas lennufirma lennumahtusid kolmandiku võrra. Kokku teenindati selle aasta esimese kuue kuuga ligi 270 000 reisijat. See tulemus vastas lennufirma ootustele, teatas Nordica.

Nordica kommunikatsioonijuhi Toomas Uibo sõnul on suveperioodi lendude täituvus hea. «Oleme reisijate arvu poolest eelarvest ees ja piletite ettemüük vastab plaanitule.»

Lennufirma teatas juunis, et ettevõte peatab alates selle aasta 27. oktoobrist piletimüügi ja lennud Tallinna liinivõrgus oma kaubamärgi all, et keskenduda avalike hangete ja teiste tellimuslendude täitmistele.