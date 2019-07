Soome meedia: Prisma alustab Tallinnas lõpuks vasturünnakuga

SOK-i juhtkond on pikalt olnud rahulolematu Prisma praeguse positsiooniga Eestis, sest kett on kaotanud nii müügis kui turuosas, mis on praeguseks langenud juba alla seitsme protsendi. Seni on spekuleeritud, et Prisma on Eestis alla andnud, ja meenutatud ettevõtte 2017. aasta järsku otsust sulgeda ärid Lätis ja Leedus.

Prisma Peremarket AS-i tegevdirektor Jussi Nummelin rääkis väljaandele, et plaanis on avada 10 uut supermarketit Tallinnas, mille hinnaks saaks ligikaudu 20 miljonit eurot. «Prisma pole olnud Eestis agressiivne, kuid nüüd oleme,» põhjendas Nummelin viimaste aastate langust. «Oleme otsustanud, et Eesti on meie jaoks kasvav turg,» lisas ta.

«Prisma pole olnud Eestis agressiivne, kuid nüüd oleme.»

Nummelin hakkas jaeketti Eestis juhtima 2017. aastal ja ütles toona, et plaanis on saada kohaliku turu liidriks. Nüüd sihib Nummelin 10-protsendilist turuosa. «Sealt lähme edasi. Muidugi me tahame saada nii suureks kui võimalik,» ütles ta.