Personalifirma: töötajate pidu hakkab läbi saama

ManpowerGroupi kvartaalse uuringu raames küsitleti enam kui 59 000 tööandjat 44 riigist. Eesti lähiriikidest on praegu värbamise osas kõige optimistlikumad Rootsi ja Norra, kus 7 protsenti ettevõtjatest plaanib alanud kvartalis inimesi juurde palgata. Eesti inimestele töises vaates huvipakkuvatel turgudel Soomes ja Suurbritannias on värbamisplaan 4 protsendil ettevõtetest.

«Nii nagu Euroopas tervikuna, on ka Eesti tööturul palju vastakaid sõnumeid,» rääkis Manpower Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra pressiteate vahendusel. «Hoogsa majanduskasvu aeg hakkab läbi saama ning saame rääkida ka struktuursest tööpuudusest vahelduseks valdavale tööjõupuudusele. Tallinnas ja Harjumaal on jätkuvalt ettevõtjad hädas, sest töötajaid pole kusagilt võtta, aga Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis on keeruline kvalifikatsioonile vastavat tööd leida,» tõdes Kaldra.