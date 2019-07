Trump: krüptoraha pole mingi raha

«Ma ei ole bitcoin'i ja muude krüptovaluutade fänn, sest see pole raha ja nende väärtus on äärmiselt volatiilne ning põhineb tühjal õhul,» säutsus Trump Twitteris. «Kui Facebook ja teised ettevõtted tahavad hakata pankadeks, siis peavad nad taotlema panganduses tegutsemise luba ja alluma kõigile pangandusregulatsioonidele, just nagu kõik teised pangad.»