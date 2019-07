Reet Teder: töötajaid ei ole, aga tööd ka ei leita. Miks?

Lühidalt öeldes on probleem selles, et inimeste oskused ei ole nõudlusega vastavuses. Nii rahvusvahelise täiskasvanute oskuste programmi uuringu (PIAAC), Euroopa oskuste ja töökohtade uuringu (ESJS) jm uuringute tulemused näitavad, et suur osa mittevastavusest tuleneb sellest, et töötajad on oma oskuste ja hariduse poolest ülekvalifitseeritud.