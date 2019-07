Eesti suurima võrguettevõtte Elektrilevi mõõtevarade üksuse juht Priit Paltmann selgitas, et elektrit kaob laias laastus kahel põhjusel: tehniline kadu ja ebaseaduslik tarbimine. Kaduva elektri hulk moodustab kogu võrgus liikuvast elektrist veidi üle nelja protsendi. See on Paltmanni sõnul kõva edulugu, mis on saavutatud suuresti tänu nüüdisaegsetele kaugloetavatele arvestitele ja infosüsteemidele. «Veel kümme aastat tagasi oli kao osakaal peaaegu kaheksa protsenti ehk tänasest pea kaks korda suurem,» ütles ta.