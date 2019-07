Soome paadimajanduse suunamudija soovitab asendada rannasuvilad matkapurjekatega

Vaatamata kümnetele tuhandetele saartele ja pikale liigendatud rannajoonele ohustab kinnisvaraarenduse pealetung ka Soome rannikut. Purjetaja, publitsist ja arvamusliider Pasi Nuutinen kirjutas Soome paadiliidu Finnboat veebiväljaandes Suomiveneilee, et järjest raskem on leida looduslikku rannikulõiku, millele poleks püstitatud mõnd kesämökki ehk suvilat. Seni peamiselt suurte linnade ümbruses tuntud ilming on Nuutineni sõnul levinud ka kaugematesse piirkondadesse ning suvilaomanike soov muuta rannajoon oma koduhooviks rikub Saaristomere ainulaadset loodust. Eraomandisse müüdud ja täis ehitatud randadesse pole külalised enam teretulnud ei maitsi ega meritsi. Kuigi sageli on suvilate juurde rajatud ka paadisild või lauter, pole need sildumiskohad reeglina tuule ja lainete eest kaitstud ning suuremaid veesõidukeid vastu ei võta.