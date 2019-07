UP Invest siseneb välimeedia turule

UP Investi CEO Sven Nuutmanni sõnul on Megameedia Grupp pea 20 aastat väga edukalt traditsioonilise välimeedia turul tegutsenud ning ka Digiekraanid OÜ on viimastel aastatel nautinud hoogsat arengut ja laiendanud oma võrku. «Tegemist on meile majanduslikult atraktiivse tehinguga ning plaan on kindlasti laienemist jätkata ja võtta sihikule ka Läti ja Leedu turud,» ütles Nuutmann BNS-ile.