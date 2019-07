Advokaat: niisama Olerexile andmelekke tõttu kahjunõuet esitada ei saa

Turk lisas, et Olerexi klientidel on keerulisem tanklaettevõttelt kahju sisse nõuda. «Kahjunõude esitamine käib Eesti seaduste alusel. Sa pead suutma ära tõendada, et sul on tekkinud kahju ja et Olerex on olnud hooletu isikuandmete käitlemisel, ja et nende kahe vahel on seos,» selgitas spetsialist. «Niisama Olerexile andmelekke tõttu kahjunõuet esitada ei saa. See ei ole nii lihtne,» lisas Turk.