Trahvid soolas: Eesti suurim tööstusinvesteering on sügiseni rivist väljas

Eesti Energia tütarettevõttele Enefit Energiatootmine kuuluv Auvere elektrijaam seiskus ka mai keskpaigas jaama välise soojusvaheti lekke tõttu, see rike kõrvaldati 21. juuniks. Seejärel töötas jaam kuni 28. juuni õhtuni ja jäeti planeeritult reservi.

2. juuli hommikul kell 5 käivitati Auvere jaam uuesti ning siis plaaniti see tööle jätta, kuid juba järgmisel päeval läks elektrijaam uuesti remonti.

Elektrijaama ehitusleping sõlmiti 2011. aasta jaanuaris. Auvere elektrijaama ehituse investeering oli kokku 610 miljonit eurot, mis on 28 miljonit eurot väiksem eelarves kavandatud maksumusest.

Auvere elektrijaam ühendati esmakordselt elektrivõrguga 2015. aasta mais ning sellest ajast on jaam tootnud kokku 4,3 teravatt-tundi elektrienergiat. Jaamas oli probleeme tolmufiltri ja õhuheitmetega, mistõttu üleandmine viibis ning General Electric maksis Eesti Energiale leppetrahvi. 2017. aasta augustis lõpetas General Electric Auvere elektrijaamas uue kottfiltri paigaldustööd, mis tagavad, et heitmed on normis.