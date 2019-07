Riik saatis Osula bussifirmad pikalt: tasuta veetute eest ei maksta hüvitist

«Riigikogu on antud küsimust käsitlenud ühistranspordiseaduse eelnõu menetlemisel 2013. ja 2014. aastal, kuulates ära erinevad seisukohad ja arvamused ning eelnõu seadusena vastu võttes jõudnud järeldusele, et tasuta sõidu õiguse kehtestamine ei ole põhiseadusega vastuolus,» kirjutas majandus- ja taristuminister Taavi Aas vastuses bussifirmade avaldusele.

Kehtiva ühistranspordiseaduse järgi on vedaja kohustatud riigisisesel liinil tee-, vee- ja raudteeliikluses tasuta vedama last, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks, samuti last, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud, puudega kuni 16-aastast isikut, sügava puudega 16-aastast ja vanemat isikut, raske nägemispuudega isikut, sügava või raske nägemispuudega isiku saatjat või puudega isikut saatvat juht- või abikoera.