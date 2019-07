Digimaks võib viia Prantsusmaa kaubanduskonflikti Trumpiga

USA kaubandusminister Robert Lighthizer ütles neljapäeval avalikus teates, et Trump palus tema ministeeriumil uurida, kas uus maks diskrimineerib ühendriikide ettevõtteid. Kui ministeerium leiab, et tegu on tõepoolest protektsionistliku käiguga, siis kehtestab USA Prantsusmaale karistustollid. Trump on käsinud varem korduvalt uurida ka erinevaid EL-i ja Hiina kaubanduspraktikaid.