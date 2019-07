PIN-kalkulaator ei kao pankadest kuhugi

SEB kommunikatsioonijuhi Evelin Allase sõnul kasutab panga klientidest igakuiselt umbes 13 protsenti PIN-kalkulaatoreid, siis Swedbanki klienditeenuste divisjoni juhi Ede Raagmetsa sõnul on neil 100 000 eraklienti, kes kasutavad autentimisvahendina PIN-kalkulaatorid, nende hulgas on umbes kolmandik, kes kasutab lisaks internetipanka sisselogimiseks mõnda muud vahendit, edastas ERRi uudisteportaal .

«Kuna PIN-kalkulaator on panga poolt pakutav autentimisvahend, siis soovime seda klientidele pakkuda jätkuvalt,» ütles SEB kommunikatsioonijuht ja kinnitas, et see on turvaline lahendus ning pank arvab, et kalkulaator jääb pikaks ajaks kasutusse.