Reportaaž: mida teeksid, kui ERR saadaks kandid ukse taha?

Suvepäev on kuum ja niiske, nagu nad Jaapanis kipuvad tavaliselt olema. Istun kinniste kardinate taga konditsioneeri all, kui äkki heliseb fonosüsteem. Sööstan esiku poole, teades, et oodata on Amazoni pakki. Jaapanis tuuakse kõik saadetised tasuta koju kätte, erinevalt Eestist. Küsin nuppu vajutades, kellega on tegu, kuid selle asemel, et saada tavaline laokooniline jaapanikeelne «Amazon desu», kuulen hoopis: «Kas teil on aega vestelda?» Minu jaapani keel on nõrk, kuid piisav, et pärida, kellega ma vestlen? Fonosüsteemis valitseb hetkeks vaikus. Seejärel kuulen ma tähekombinatsiooni, mida kõik jaapanlased kardavad: NHK.